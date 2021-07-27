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FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı için son dakika: İddianame kabul edildi

FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı için son dakika: İddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 12:33
FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı için son dakika: İddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilen İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'tan örgütsel talimatlar verdiği belirlenen İnandı'nın, programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı ve 1206 mail alıp gönderdiği tespiti yer aldı.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

KRİTİK BİLGİLER YER ALDI


İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Orhan İnandı'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadı. İnandı, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ederek, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi. İnandı ifadesinde, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da anlattı.

BYLOCK KULLANDI


Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği belirlenen İnandı'nın, yaklaşık bir yıl boyunca 17 kişinin bulunduğu yazışma grubundan örgütsel talimatlar verdiği de ortaya çıktı.

13 ARAMA - 1206 MAİL

Programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespit edilen İnandı'nın, 13 arama gerçekleştirdiği ve 1206 mail alıp gönderdiği kayıtlara geçti.

"HATIRLAMIYORUM" DEMİŞTİ


İddianamede beyanına yer verilen İnandı, "Bahsedilen şifre ve kullanıcı adı bana aittir. ByLock programını, 2015'te İstanbul'a geldiğimde İsmail Köklü veya Ahmet Gürcan Çapraz kurmuştu. Kimlerle yazıştığımı hatırlamıyorum, bana isim ve soy isim sorulması halinde şahısların pozisyonları hakkında bildiğim kadarıyla bilgi veririm." ifadelerini kullandı.

8 TANIK BEYANIYLA YAPTIKLARI


İnandı'nın, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğuna ilişkin 8 tanık beyanı bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, "FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı belirlenen, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren şüphelinin, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." tespiti yapıldı.

NASIL YAKALANDI?


MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, 16 Temmuz'da mahkemeye gönderilmişti.


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