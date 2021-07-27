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KADIN
Cool Lime Nasıl Yapılır? Starbucks Cool Lime Tarifi

Cool Lime Nasıl Yapılır? Starbucks Cool Lime Tarifi

Ferahlatıcı yaz lezzeti arayan kişiler son zamanların gözdesi olan cool lime tarifini gerçekleştiriyor. Limonataya benzeyen hafif tadı ve nanenin getirdiği ferahlık ile pek çok kişinin tercih ettiği cool lime nasıl yapılır? Evde Starbucks cool lime tarifi…

KADIN / 27 Temmuz 2021 Salı 17:17
Cool Lime Nasıl Yapılır? Starbucks Cool Lime Tarifi

Limon ve nanenin ferahlatan lezzeti yaz aylarının vazgeçilmezi haline geldi. Yüksek fiyatlar vererek cool lime almak istemeyen kişiler ise Starbucks'ın sevilen içeceği cool lime'ın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, cool lime nasıl yapılır? İşte cool lime tarifi


Evde Cool Lime Nasıl Yapılır?


• Yarım demet taze nane yıkandıktan sonra yapraklarından ayrılarak geniş bir kap içerisine alınmalıdır.

• 2 adet limonun kabukları soyularak nane yapraklarıyla aynı kaseye alınmalıdır.

• Kasenin içerisine şeker ilave edilmesinin ardından yeşil nane, limon ve şeker el yardımıyla ovalanmalıdır.

• Kase içerisine su ilave edildikten sonra kabuğu soyulan limonların suyu sıkılmalı ve ardından şeker eriyene kadar karıştırılmalıdır.

• Bir süzgeç kullanılarak kasedeki su süzülmelidir.

• Tüm işlemler tamamlandıktan sonra soğumaya bırakılan cool lime bir miktar buz ile servis edilebilir.

Starbucks cool lime tarifi arayan kişiler bu tarif ile dakikalar içerisinde evde cool lime yapabilirler.

Cool Lime Malzemeleri Nelerdir?


Evde cool lime yapmak artık çok kolay! Pek çok kişinin vazgeçilmez yaz lezzeti cool lime yapmak için evdeki malzemelerden yararlanabilirsiniz. Yalnızca birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz cool lime malzemeleri nelerdir?

• Yarım demet nane

• 2 adet limon

• 5 su bardağı su

• 4 yemek kaşığı şeker

• 2 parça buz

Cool Lime Malzemeleri Nelerdir?

Evde cool lime yapmak isteyen kişiler yaz ayının vazgeçilmez Starbuck cool lime tarifi ile kolaylıkla vazgeçilmez lezzeti uygulayabilirler.

Cool Lime Malzemeleri Nelerdir?Evde Cool Lime Nasıl Yapılır?Starbuck Cool Lime Tarifi


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