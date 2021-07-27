CHP’li başkan Tanju Özcan: Birer tane göçmeni evinize alıp baksanıza

Sığınmacılarla ilgili aldığı kararların arkasında durduğunu bir kez daha yineleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini eleştirenlere “Birer tane göçmeni evinize alıp baksanıza” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmenlerle ilgili söylem ve eylemlerinden pişman değil…
Şehirde yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li başkan, katıldığı HaberTürk canlı yayınında bu kararından bir adım geri atmadı.
“Bedel ödenmesi gerekiyorsa, ben bu bedeli ödemeye de hazırım. Asla geri adım atmam, bundan sonra da yapmam gerekeni yaparım” diyen Özcan, şöyle devam etti:
“Türk milletine ben bunu borçluyum. Bu tedbirler işe yaramaz ise ek tedbirlerimiz de var kafamızda. Onları şimdi paylaşmayayım, zamanı gelince konuşuruz. Ben tavrımdan geri adım atmayacağımı, durduğum yerde duracağımı söylüyorum.”