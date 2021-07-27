CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal talimat! Kaç kere paylaştınız herkes gruptan yazsın

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının çalışanlara verdiği skandal talimatlar pes dedirtti. Adı skandallarla anılan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının üzerinde kurulan baskılar Whatsapp yazışmalarına yansıdı. İtfaiye amiri Şaban Gümüş’ün personellere zorla Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir haberin sosyal medyalarından paylaşmaları talimatını verdiği ortaya çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının çalışanlara verdiği skandal talimatlar pes dedirtti. Adı skandallarla anılan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının üzerinde kurulan baskılar Whatsapp yazışmalarına yansıdı.
İtfaiye amiri Şaban Gümüş'ün personellere zorla Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir haberin sosyal medyalarından paylaşmaları talimatını verdiği ortaya çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurulan Whatsapp grubunda itfaiye amiri Şaban Gümüş tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine ait bir haberinin paylaşılması talimatı verilerek 'Tüm personel, Facebook ve Instagram sayfalarında paylaşacaktır, sayın başkanımızın talimatıdır' şeklinde mesaj yazdığı görüldü. Aynı Whatsapp grubuna İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ise, 'Tüm itfaiye teşkilatı tarafından paylaşım yapılacak, amirlerce takip edilecek bu bir emirdir' Şeklinde talimat verdiği görüldü.