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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal talimat! Kaç kere paylaştınız herkes gruptan yazsın

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal talimat! Kaç kere paylaştınız herkes gruptan yazsın

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının çalışanlara verdiği skandal talimatlar pes dedirtti. Adı skandallarla anılan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının üzerinde kurulan baskılar Whatsapp yazışmalarına yansıdı. İtfaiye amiri Şaban Gümüş’ün personellere zorla Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir haberin sosyal medyalarından paylaşmaları talimatını verdiği ortaya çıktı.

Siyaset / 27 Temmuz 2021 Salı 15:16
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal talimat! Kaç kere paylaştınız herkes gruptan yazsın

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının çalışanlara verdiği skandal talimatlar pes dedirtti. Adı skandallarla anılan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının üzerinde kurulan baskılar Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

İtfaiye amiri Şaban Gümüş'ün personellere zorla Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir haberin sosyal medyalarından paylaşmaları talimatını verdiği ortaya çıktı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurulan Whatsapp grubunda itfaiye amiri Şaban Gümüş tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine ait bir haberinin paylaşılması talimatı verilerek 'Tüm personel, Facebook ve Instagram sayfalarında paylaşacaktır, sayın başkanımızın talimatıdır' şeklinde mesaj yazdığı görüldü. Aynı Whatsapp grubuna İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ise, 'Tüm itfaiye teşkilatı tarafından paylaşım yapılacak, amirlerce takip edilecek bu bir emirdir' Şeklinde talimat verdiği görüldü.


ÖZLEM BAŞKANIMIZI KAÇ KEZ PAYLAŞTINIZ


Yine Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan AY-BA şirketinde de benzer skandalların yaşandığı belirtiliyor. AY-BA yemekhane müdürü olan Gıda Mühendisi Buket Köksal, ortak Whatsapp grubunda 'Arkadaşlar özlem başkanımızın bugüne kadar olan Facebook, Twitter, Instagram paylaşımlarını kaç kez paylaştınız, gruptan herkes yazsın ' şeklinde talimat verdiği görüldü. AY-BA çalışanlarının aynı Whatsapp grubuna daha öncen Özlem Çerçioğlu hakkında yaptıkları paylaşımları Whatsapp grubuna attıkları görüldü.

BU BİR FİŞLEME

Daha önce binlerce kişinin işine son veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni işten çıkarmalara zemin hazırlamak için böyle bir fişleme yaptırdığı bildirildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK


''Gençlerin Demokrat Amcası'' olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinde yaşanan bu fişleme skandalı ile ilgili ne diyeceği ise merak ediliyor.
Çalışanların sosyal medya hesaplarını takip ettirmesi, kendisi ile ilgili haberleri paylaşmaya zorlaması kişi hak ve hürriyetlerini aykırı olduğu bildirildi.


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