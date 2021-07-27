Beyoğlu'ndan silahlı saldırı dehşeti!

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi





BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.