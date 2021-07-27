Beyoğlu'ndan silahlı saldırı dehşeti!

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi