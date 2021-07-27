Arhavi'de son durum!

Bakan Soylu, selden etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, 'Şehir içindeki kapalı dereler bu yağışlarda ciddi risk oluşturuyor. Burada da maalesef duvarı yıkıp attı ve su bastı. Kapalı derenin açılmasına karar verdik. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir. Güneysu'da yaptığımız proje gibi burada da yapacağız. Üstü kapalı olan derelerin bu riskini ortadan kaldırabilmek için. 85 yılında yapılmış. Üstünün açılıp çevredeki evlerin su taşkınlarıyla karşı karşıya kalmaması için değerlendirme yapılıyor.



'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'



Burada şuanda 444 araç çalışıyor. 1500 personelle birlikte. Hangi evleri su basmışsa yine araçlarımızla birlikte sular geri çekilecek. Arama kurtarma çalışmaları hem Murgul'da hem de Rize de devam ediyor. 3 vatandaşımız kaybolmuştu. Çalışmalar devam ediyor. Bu esnada yaptığımız Arhavi'nin temizliği %95 oranında bitti. Gerek esnafımızın hasarları gerek araç hasarlarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlarla birebir mağdurlarla görüşüldü. Yaklaşık 300'ün üzerinde işletme burada önemli bir seviyede çalışamaz hale geldi. Kiminin 40 yıllık birikimleri heba oldu. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Halka müteşekkiriz, burada çalışanlar nereden gelirse gelsin Arhavi'nin öz kardeşi gibi çalışıyorlar. Aynısını Rize'de Güneysu'da diğer yerlerde gördük. Devlet Su İşleri'nin bu zamana kadar yapmış olduğu tahkimatlar olmasaydı daha da kötü bir durumla karşılaşabilirdik. Bundan sonra alacağımız tedbirlerle de vatandaşlarımızın hasarlarını gidererek bu tür afetlerle karşı karşıya kalmamayı umuyoruz. Almanya'dan Çin'e kadar Belçika'ya kadar her yerde bu durumlar oluyor. Bu yağmurun Batum'a gittiğini gördük. Devletimiz güçlü. Bunların üstesinden gelecek kabiliyete sahip. Sosyal medyada ve diğer yerlerde çok büyük sel aldı deniyordu. Bir ara dere taştı. Ekipler akan yerleri kestiler. Evlerdeki gerekli temizlikler de yapılıyor.



85 MİLYON TL'LİK HASAR OLUŞTU



Birçoğunun ödemelerine başlandı. Eşyaların %60 civarı hesaplarına yatmıştır. Araç hasarlarıyla ilgili de tamircilere götürülerek masrafları karşılanacak. İşletmelerle de konuştuk. Kendi değimimizle helalleştik. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz. Şuana kadar toplam burada eşya, işyeri ve araç toplam 85 milyonluk hasar gerçekleşti. Bunlarda altyapı ve yeni yapılacak onarımlar yok' ifadelerini kullandı