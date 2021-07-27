27 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.



KOCA: TEDİRGİN EDİCİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artışın 'tedirgin edici' olduğunu vurgulayarak, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.







