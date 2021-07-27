200’üncü Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Türkiye'nin yerli ve milli üretim atılımında en önemli kalemlerden biri insansız hava araçları.



Baykar Savunma'nın başı çektiği savunma sanayii araçları, sık sık dünya basınında da başarıları dolayısıyla manşetleri süslüyor.



300 BİN SAAT UÇUŞ

200'ÜNCÜ TB2 GÖKLERDE

Kendinden en çok söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA ise geçtiğimiz günlerde 300 bininci uçuş saatini geçerek, göklerdeki hakimiyetini tescillemişti.Dağlık Karabağ'da, Suriye ve Irak'ta, sınır güvenliği ve Libya'da başarıdan başarıya koşan TB2'lerin üretimi de sürüyor.Birçok Balkan ve Doğu Avrupa ülkesinin talip olduğu yerli üretim insansız hava araçlarının, ihracatta da en önemli kalemlerden biri haline gelmesi bekleniyor.Bu kapsamda üretim süreci tamamlanan 200'üncü TB2 de hangardan çıkarak gökyüzüne yükseldi.