Tunus'taki darbe girişimine tepki!

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin tüm yetkilerini dondurup, milletvekillerinin de dokunulmazlıklarının askıya alarak başlattığı darbe girişimine Türkiye'den ilk tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, 'Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir.
Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır' dedi.