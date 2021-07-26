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Yaşam
Maltepe Sahili'nde 8 tekne alev alev yandı!

Maltepe Sahili'nde 8 tekne alev alev yandı!

Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları da yönlendirildi.

Yaşam / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:28
Maltepe Sahili'nde 8 tekne alev alev yandı!

Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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