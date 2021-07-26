26 Temmuz koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka artışına dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu. Öte yandan kırmızı kategoride bulunan Kahramanmaraş ve Adıyaman turuncu kategoriye geçti.



BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI



Günlük tabloyu paylaşan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, 'Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.' ifadelerini kullandı.







