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Sağlık
AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD, sel tehlikesi öncesinde, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin video yayımladı.

Sağlık / 25 Temmuz 2021 Pazar 20:48
AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel tehlikesi öncesinde, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin video yayımladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, sel tehlikesi öncesinde yapılacaklara ilişkin bilgiler verildi. Öncelikle bulunulan yerin sele maruz kalma riskinin öğrenilmesi gerektiği belirtilen mesajda, sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterilmesi, sel konusundaki uyarıların, sosyal medya, radyo ve televizyondan takip edilmesi istendi.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağına işaret edilen mesajda, sel sigortası yaptırılması ve "aile afet planı" hazırlanırken sel riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Sel tehlikesi sırasında yapılacaklara ilişkin de önerilerde bulunulan mesajda, sel bölgesinin hemen terk edilerek, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından da uzak durulması çağrısı yapıldı.

"Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın." ikazına yer verilen mesajda, herhangi bir arıza oluşması durumunda aracın hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılması gerektiği bildirildi.

AFAD'ın mesajında, sel sonrasında yapılacaklara ilişkin ise şu ikazlara yer verildi:

"Geri dönün uyarısını almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza yardımcı olmayı unutmayın. Binalarınızın duvarları, zeminleri veya diğer yerlerde herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın. Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin. Evinizde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olabileceğini düşünerek tedbirli olun. Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa konserveler dahil kesinlikle kullanmayın."

AFAD gönüllülerinin çalışmaları
Ayrıca AFAD, Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından gönüllülerin katıldığı temizlik çalışmalarına ilişkin video paylaştı.

Videoda, emekli, hemşire ve öğrencilerin yer aldığı AFAD gönüllülerinin, çamur ve balçıkla kaplanan alanları temizlediği görüntüler yer aldı.


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