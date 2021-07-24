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Yaşam
Kaptan pilot kalbine yenik düştü!

Kaptan pilot kalbine yenik düştü!

Pegasus Havayolları'nın kaptan pilotlarından Doğan Susin, pas uçuş sonrasında indiği Milas Bodrum Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi. Susin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşam / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:55
Kaptan pilot kalbine yenik düştü!

Muğla’daki Milas Bodrum Havalimanı’na dün akşam saatlerinde uçağın inişini yaptıktan sonra bindiği araç ile terminale giderken fenalaşan ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan kaptan pilot Doğan Susin’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

CHP Muğla Eski Milletvekili ve sanatçı Tolga Çandar sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Eşi de kendisi de kaptan pilot. Pegasus’ta uçuyor. Dün akşam uçağı Milas Havaalanı’na iniyor. Ertesi gün kaptan olarak yolcularını alıp gidecek. Ancak uçaktan indikten sonra bindiği araçta fenalaşıyor. Ambulans geliyor, Milas’ta özel bir hastaneye getiriyorlar. Ne yazık ki Doğan Susin kardeşimizin (Hv. H.O’82) Hakkın rahmetine kavuştuğu anlaşılıyor."

Kaptan pilot Doğan Susin’in cenazesi bugün akşam saatlerinde İstanbul’da 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda askeri tören düzenlendikten sonra Kurtköy Tepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UÇAĞA KIZININ ADI VERİLMİŞTİ

Pegasus Havayolları'nın 2009 yılında filosuna kattığı TC-AAL kuyruk tescilli Boeing B737 tipi uçağına Doğan Susin'in kızı Selinin adı verilmişti.


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