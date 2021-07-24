İstanbul'da metroda korkutan patlama

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen ufak çaplı bir patlama ve akabinde yangın meydana geldi.



Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.



Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.



"ORTALIĞI BÜYÜK BİR DUMAN KAPLADI"



Metroda yolcu olan ve yaşananları anlatan Melik Önder, "Ben Kazım Karabekir durağında bindim. Tam dönemeçte bir patlama oldu. Büyük bir görüntü ile elektrik sistemi patladı. Durmadı, ikinci bir patlama daha oldu. Durağa yaklaşırken görevliler bir şekilde durdurdu.



En öndeki kapıyı açtılar oradan tahliye olduk. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Eğer iki dakika geç kalsaydık ölümle sonuçlanabilirdi. Bayram olması ve az kişinin olması bence felaketi önledi. İnsanlar fazla panik yapıyorlar.



Orada bir tane çocuklu aile gördüm ben kaldırmaya çalıştım arkadakiler izin vermedi. Yangın tüpünü çıkarmaya çalıştım sıkıştığı için çıkartamadım" diye konuştu.



METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.