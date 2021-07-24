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Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı!

Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." dedi.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:00
Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR"

"Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." değerlendirmesini yapan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE GELECEĞE AYNI AZİM VE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

"Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


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