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AK Parti'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi!

AK Parti'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi!

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Siyaset / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01
AK Parti'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber KKTC'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır.

KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur.

BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin gözardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş'ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur

Uluslararası toplum adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC'ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir.

KKTC'nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır.


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