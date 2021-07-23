USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Dünya
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başladı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başladı

Salgın nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni düzenleniyor. Törende Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

Dünya / 23 Temmuz 2021 Cuma 15:26
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başladı
Video için tıklayın

Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yıl düzenlenmesi gerekirken koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hâlâ süren pandeminin gölgesinde ve vaka sayılarının artacağı endişesiyle başladı.

Ulusal Stadyum'daki açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

TÜRK BAYRAĞINI, TUNCEL VE SAKA TAŞIYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı