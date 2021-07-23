İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde peş peşe açıklamalar geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4.1 derinliği 9.7 km olarak duyuruldu.