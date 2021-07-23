İzmir'de korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4.1 derinliği 9.7 km olarak duyuruldu.