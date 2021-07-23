Avşa Adası'nda yangın!

Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.



Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

