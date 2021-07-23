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ABD'den Küba'daki olaylara ilişkin flaş hamle!

ABD'den Küba'daki olaylara ilişkin flaş hamle!

ABD yönetimi Küba'da hükümet karşıtı gösterilerinde protestoculara yönelik baskı nedeniyle Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile Küba İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler birimini yaptırım listesine ekledi..

Dünya / 23 Temmuz 2021 Cuma 00:51
ABD'den Küba'daki olaylara ilişkin flaş hamle!

ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılan protestoculara yönelik baskıları nedeniyle Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile Küba İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler birimini yaptırım listesine aldı.

ÖZEL KUVVETLER BİRİMİ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

Söz konusu yaptırımla Biden yönetimi, Küba hükümetine karşı ilk adımı attı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan demokrasi yanlısı, barışçıl protestoları bastırdıkları gerekçesiyle Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler biriminin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Küba halkının temel ve evrensel hakları için hükümeti protesto ettiğini belirtti.

UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Yellen, "Hazine, Küba halkını demokrasi ve Küba rejiminden kurtulma arayışında desteklemek için bugün uygulananlar da dahil olmak üzere Küba ile ilgili yaptırımlarını uygulamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küba'da binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

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