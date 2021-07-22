Tiktok'u affetmediler! 750 bin Euro...!!!

Çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen sosyal medya platformlarından TikTok ile ilgili Hollanda'da flaş bir karar alındı.



Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu'nun (DPA), internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe'de yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı kaydedildi.



750 BİN EURO'LUK CEZA



İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin EURO idari ceza verildiği belirtildi.



Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.



KULLANICILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜYOR



Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı açılan iki tazminat davası bulunuyor.



Bunlardan ilki Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf tarafından ortaklaşa açılmıştı.



16 YAŞINDAN KÜÇÜK HER KULLANICIYA BİN EURO TAZMİNAT TALEBİ



Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin Euro tazminat ödemesini talep etmişti. Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar avroluk dava açıldığı açıklanmıştı.