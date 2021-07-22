USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Şevket Sabancı hayatını kaybetti!

Şevket Sabancı hayatını kaybetti!

Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı hayatını kaybetti.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:25
Şevket Sabancı hayatını kaybetti!



Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?


Şevket Sabancı, 1936 yılında kayseri'de doğmuştur. Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil etmiştir.

Vaksa'nın kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. Ancak Sabancı Holding'teki hisselerini satışa çıkarıp şirketten ayrılarak oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur. 10 yılda 3 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Büyüme stratejisi olan bir başka sektör de gıdadır.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı