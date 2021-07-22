Şevket Sabancı hayatını kaybetti!





Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.



ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Şevket Sabancı, 1936 yılında kayseri'de doğmuştur. Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil etmiştir.Vaksa'nın kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. Ancak Sabancı Holding'teki hisselerini satışa çıkarıp şirketten ayrılarak oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur. 10 yılda 3 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Büyüme stratejisi olan bir başka sektör de gıdadır.