Salda Gölü'nde yasağa aldırış etmediler!

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi.



Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.



Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.











İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER



Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.



SALDA GÖLÜ'NDE NARGİLE İÇEN VE ÇAMUR BANYOSU YAPAN 4 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM



Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişi hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.



Arslantaş, sosyal medya hesabından, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Arslantaş, "Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.

