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MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı? MasterChef Bitti mi?

MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı? MasterChef Bitti mi?

TV8 Ekranlarının sevilen dizisi Masterchef Türkiye hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Birbirinden farklı yarışmalar olmasına rağmen TV8 ekranlarında seyircinin nefesini kesen MasterChef Türkiye 2021 günlerdir yayınlanmıyor. Bu durumun üzerine sosyal medyada merak konusu olan Masterchef Türkiye yayından kaldırıldı mı konuşulmaya başladı. Peki, MasterChef Türkiye yayından mı kaldırıldı? MasterChef bitti mi?

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:18
MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı? MasterChef Bitti mi?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye 2021 günlerdir ekrana gelmiyor. Seyircinin merakla takip ettiği yarışma programının bir haftadır yayınlanmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı. Peki, MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı? MasterChef Bitti mi?

MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı mı?


Sosyal medya günlerdir MasterChef haberleriyle yankılanıyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye sahip olan Masterchef Türkiye günlerdir ekrana gelmiyor. Bir haftadır yeni bölümü yayınlanmayan yarışma programına yeni bir iddia getirildi. Henüz iddialı yarışmacıların gelmediği düşünülen yarışma programında bu yıl reytinglerin istenildiği gibi gitmediği konuşuluyor.



Medya dünyasında gerçekleştirilen kulislerin beraberinde MasterChef Türkiye yayından kaldırıldı mı? Masterchef Türkiye yayından kaldırılacak mı? sorularını getirdi. 21 Temmuz Çarşamba günü yeni bölümün yayınlanmaması ise seyircinin iddialarının güçlenmesine sebep oldu. Peki, Masterchef bitti mi?


MasterChef Bitti mi?


MasterChef Türkiye'nin birkaç gündür ekranlara gelmemesi ve yerine başka programların oynatılması çeşitli soruların sorulmasın sebep olurken yapımdan açıklama geldi. Yemek programı sevenlerin severek takip ettiği MasterChef Türkiye yarışmasının 21 Temmuz Çarşamba günü TV8 ekranında yer almayışının tek sebebinin Galatsaray-PSV maçı olduğu belirtildi. MasterChef 2021 Türkiye hakkında final kararı verilmedi.





Masterchef bitiyor mu ve Masterchef final mi olacak sorularına resmi yanıt gerçekleştirilmedi.

Masterchef Bitti MiMasterchef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı


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