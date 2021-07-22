TV 8 ekranlarının sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye 2021 günlerdir ekrana gelmiyor. Seyircinin merakla takip ettiği yarışma programının bir haftadır yayınlanmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı. Peki, MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı Mı? MasterChef Bitti mi?





MasterChef Türkiye Yayından Kaldırıldı mı?



MasterChef Bitti mi?



Sosyal medya günlerdir MasterChef haberleriyle yankılanıyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye sahip olan Masterchef Türkiye günlerdir ekrana gelmiyor. Bir haftadır yeni bölümü yayınlanmayan yarışma programına yeni bir iddia getirildi. Henüz iddialı yarışmacıların gelmediği düşünülen yarışma programında bu yıl reytinglerin istenildiği gibi gitmediği konuşuluyor.Medya dünyasında gerçekleştirilen kulislerin beraberindesorularını getirdi. 21 Temmuz Çarşamba günü yeni bölümün yayınlanmaması ise seyircinin iddialarının güçlenmesine sebep oldu. Peki,MasterChef Türkiye'nin birkaç gündür ekranlara gelmemesi ve yerine başka programların oynatılması çeşitli soruların sorulmasın sebep olurken yapımdan açıklama geldi. Yemek programı sevenlerin severek takip ettiği MasterChef Türkiye yarışmasının 21 Temmuz Çarşamba günü TV8 ekranında yer almayışının tek sebebinin Galatsaray-PSV maçı olduğu belirtildi. MasterChef 2021 Türkiye hakkında final kararı verilmedi.vesorularına resmi yanıt gerçekleştirilmedi.