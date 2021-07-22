USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Bakan Koca'dan korkutan uyarı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 23:35
Bakan Koca'dan korkutan uyarı!

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 10 bine dayandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden salgının seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

YARIN DAHA YÜKSEK RAKAMLARLA KARIŞILAŞACAĞIZ! 

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım. Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı