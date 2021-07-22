ABD'den Maraş açılımı yorumu!

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş açılımı, Avrupa'nın yanı sıra ABD'yi de rahatsız etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yaptığı açıklamada, 'Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacak.' ifadesini kullanmıştı.





'TÜRKİYE MARAŞ AÇILIMINDAN VAZGEÇSİN'

ABD'NİN MARAŞ RAHATSIZLIĞI

MARAŞ, KKTC TOPRAĞI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Maraş bölgesinin yüzde 3,5'una tekabül eden bölümünün açılmasını değerlendirdi.Türkiye'nin Maraş açılımından vazgeçmesi gerektiğini savunan Nuland, 'Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde, iki bölgeli, iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz.' dedi.Nuland, Maraş'ın açılmasına ilişkin kararın 'provokatif' ve 'kabul edilemez' olduğunu öne sürdü.Amerikalı yetkili, 'kararın geri alınmasını Türk yetkililere aktardığını' söyledi.Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Maraş konusunda gelen açıklamalara tepki gösterdi.Bakanlığın açıklamasında, 'Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır.' denildi.