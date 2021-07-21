Vatandaşa 18 milyarlık ekonomik katkı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulanan eşel mobil sistemi ile vatandaşa ciddi bir ekonomik destek sağlandığını belirterek, bu desteğin devlete maliyetinin 18 milyar lira olduğunu açıkladı. Aktaş, "Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır" dedi.



Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sendikanın 2. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Aktaş, sendikanın çalışmaları ve akaryakıt sektörüne ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.



KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE NAMUSLULAR KAZANACAK



Kuruldukları günden bu yana kaçak ve kayıtdışı akaryakıt ile sendika olarak mücadele ettiklerini belirten Aktaş, "Örneğin, fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörüne verdiği zararı her fırsatta dile getirdik. Bu kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç ile sağlanan ucuz akaryakıt satışıyla, vergisini ödeyen basiretli bayileri piyasadan çekilmek durumunda kaldığını duyurduk.



Bu kaçakçılığın önlenmesi durumunda hazinenin kasasına girecek miktarın 2017'de 4,7 milyar lirayken 2020'de bu miktarın 27 milyar liraya çıktığını açıkladık" dedi. Aktaş şunları söyledi:



"Devletimizin bu nedenle uğradığı vergi kaybını açıklamakla da kalmayıp bu kaçakçılığın önüne geçmek için, sektörde de karşılık bulan 'akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi' sistemini geliştirdik. Hem vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen bayilerimizin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü nedeniyle güvenlik güçlerimiz harekete geçti ve bu yılın başında 220 zanlının yakalandığı vergi kaçakçılığı operasyonu 'silici' düzenlendi.



Devletin kasasından giden gelirin yerine konması için yürütülen bu mücadelede en büyük adımlardan biri de kanun değişiklikleri oldu. Getirilen ağır ceza sistemi ve yılsonunda devreye alınacak olan dağıtıcılar arası ticarette getirilen kısıtlamalar ile önümüzdeki yılbaşı itibari ile sektör nefes almaya başlayacak namusu ile iş yapan istasyoncular bu savaşın devlet ile birlikte ilk galipleri arasında olacaklar."



DEVLETTEN VATANDAŞA 18 MİLYAR LİRA DESTEK



Dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2020 yılı mart nisan aylarındaki sert düşüşler sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda soluksuzca yükseliş trendine girdiğini hatırlatan Aktaş, "Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi.



Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan Eşel Mobil Sistemi, LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmektedir.



Bu kalkanın devlete 2021 yılı maliyeti yaklaşık 18 milyar liraya dayanmıştır. Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır.



Bu desteğin sürdürülebilmesi için 18 Mayıs 2021 de olduğu gibi bir defa daha zaruri bir ÖTV artırımına gidilebilir" dedi.



