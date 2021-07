Tuzla Belediyesi'nden anlamlı davranış!

Tuzla’da 65 yaş üstü büyüklerin elleri öpüldü duaları alındı. Kendi akranlarıyla, gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, büyüklerle her zaman birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Onlar bizim hafızamız. Onlar bizim geçmişimiz. Ama geleceğimize de yön çizecek olan kılavuzlarımız. Büyüklerimize saygı hem medeniyetimizin bir gereği hem de insani ve İslami olarak çok önemli bir davranış. Bugün de bayramlaşma ile bunu göstermeye çalıştık. Sağ olsunlar dua ediyorlar. Biz de o dualar ile ayaktayız” dedi.







Tuzla’da 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi’nde bayram coşkusu yaşandı. Koronavirüs salgınında vaka seyrinin azalmasıyla birlikte geçilen yeni normalleşme döneminde yeniden kapıların açan Yaşlılar Merkezi’ne özlem duyan, 65 yaş üstü büyükler pandemi süresi boyunca gidemedikleri merkeze akın ettiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da Kurban Bayramı’nda Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ederek 65 yaş üstü büyüklerle tek tek bayramlaşıp dualarını aldılar.Kurban Bayramı münasebetiyle, Başkan Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı ile bir araya gelen yaşlılar merkezi sakinleri; bol bol sohbet edip şiirler okudular, kaval çaldılar, şarkı söyleyip birlikte güzel vakit geçirdiler. Keyifli sohbetlerin yapıldığı buluşma, hatıra fotoğrafı ile son buldu.







“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ GEREĞİ BÜYÜKLERİMİZ İLE HER ZAMAN BİRLİKTE OLUYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Kurban Bayramı’nı temsilen, Yaşlılar Merkezimizde büyüklerimiz ile beraberdik ve kendileri ile bayramlaştık. Büyüklerimiz ile birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Onlar bizim hafızamız. Onlar bizim geçmişimiz ama geleceğimize de yön çizecek olan kılavuzlarımız. Dolayısıyla büyüklerimize saygı hem medeniyetimizin bir gereği hem de insani ve İslami olarak çok önemli bir davranış. Bizim belediyecilik anlayışımız ve yönetim anlayışımızın gereği olarak büyüklerimiz ile her zaman birlikte oluyoruz. Bugün de bayramlaşma ile bunu göstermeye çalıştık. Sağ olsunlar dua ediyorlar. Biz de o dualar ile ayaktayız” dedi







“TUZLA’YA HİZMET ETMEKTEN ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM”

Kurban Bayramı ile ilgili temennilerini belirten Başkan Yazıcı,” Tüm dünyanın, milletimizin, ülkemizin ve Tuzlamızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramın bize iyilik, güzellik, barış ve mutluluk getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tuzla’ya hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Sevdiklerimiz ile beraber nice bayramlara ulaşmayı Rabbimden diliyorum” dedi.