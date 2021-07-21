Teröre yaz darbesi!

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin bir havan saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırıya Mehmetçik'in karşılık vermesi sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



TERÖRİSTLERİN SALDIRISINA KARŞILIK VERİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi."



5 PKK'LI ETKİSİZ



"Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.



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