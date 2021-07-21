Müsilaj bitti derken şimdi de bu!

Belediye ekipleri, zaman zaman temizlik yapsa da yaz aylarında nehrin akış hızının yavaşlaması nedeniyle su sümbüllerinin üreme hızının arttığı belirtildi.



Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, su sümbüllerinin Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu, ancak dünyanın pek çok yerinde istilacı tür olarak yayıldığını anlattı

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SUDAKİ CANLILARI ÖLDÜRÜYOR



Su sümbüllerinin adapte olduğu yerlerde çok hızlı üreyebilen bir canlı olduğuna dikkat çeken Dr. Kayıkçı, "Su sümbülünün biyoçeşitlilik açısından ve insanlar açısından farklı etkileri var. Oksijen ve ışığı engellediği için su canlılarını öldürmesinin yanı sıra buharlaşmayı da iki kat artırdığı tespit edildi." dedi.



HASTALIK YAYICI SİNEKLERİN MİKTARI ARTIYOR



Kayıkçı, "Bunun dışında, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor. Dolayısıyla, balıklar sinek larvalarını yiyemediği için bu sümbüllerin çok olduğu yerlerde özellikle hastalık yayıcı sineklerin miktarı artıyor. Ayrıca, bu sümbüllerin akıntıyla denize döküldüğü yerlerde çevre kirliliği oluşuyor ve nesli tehlikede olan yavru deniz kaplumbağalarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.



ZARARI DA EKONOMİK DEĞERİ DE VAR



Su sümbüllerinin zararlarının yanı sıra ekonomik olarak faydalı yanlarının da olduğunu vurgulayan Dr. Kayıkçı, "Özellikle dünyada bazı bölgelerde, biyodizel üretimi yapılıyor, hayvan yemi olarak kullanılıyor, kağıt üretilebiliyor, hasır yapımında kullanılıyor. Onun dışında dünyanın bazı bölgelerinde gıda olarak tüketildiği ve ilaç sanayisinde kullanıldığı bilinmektedir" diye konuştu.

