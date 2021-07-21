Fas casusluk iddialarını reddetti!

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, hükümet, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Hükümet açıklamasında, "bir yazılım kullanılarak çok sayıda yerli, yabancı ve kamusal figürün telefonlarının hacklendiği yönündeki iddiaları destekleyen yanıltıcı, yoğun, sürekli ve şüpheli medya kampanyasının kınandığı" ifade edildi.



Açıklamada, hükümetin bu asılsız iddiaları tamamen reddettiği ve bunları ortaya atanları "gerçek dışı söylentilerini destekleyecek küçük de olsa somut kanıtlar sunmaya davet ettiği" kaydedildi.



Bu durumun "medyadaki bazı çevrelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülkeyi vesayet altına alma iradesini ortaya koyduğu" ifade edildi.



Açıklamada ayrıca Fas'ın bu tür asılsız iddiaları kullanmaya çalışanlar karşısında ülke içinde ve uluslararası düzeyde yasal ve yargısal yolu tercih ettiği vurgulandı.



FAS'IN "FRANSA CUMHURBAŞKANI'NI VE KABİNESİNİ DİNLEMEYE ÇALIŞTIĞI" İDDİASI



Fas'ın İsrailli "Pegasus" yazılımıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nı ve kabinesini dinlemeye çalıştığı iddia edilmişti.



Radio France'ın haberinde, Fas'taki Kral VI. Muhammed yönetiminin, Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimleri ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunduğu ileri sürülmüştü.



YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"



İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.



Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.



İsrail'li şirketin hazırladığı casus Pegasus yazılımı ile Türkiye dahil, binlerce telefon dinlendi



İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.



Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.