Ege'de peş peşe depremler!

İzmir Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde ve yerin 6.91 km derinliğinde bir deprem yaşandığı bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini 5.8 km olarak duyurdu. Ege'de 21.28'de bir deprem daha meydana gelirken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu..