Başkan Erdoğan'dan Şahika Encümen'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Encümen'i tebrik etti. Başkan Erdoğan, Şahika Encümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.





