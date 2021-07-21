Başkan Erdoğan'dan bayram mesaisi!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.



RUHANİ İLE GÖRÜŞME



Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.



İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti.