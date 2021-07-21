Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ı arayarak taziye dileklerini iletti.
Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.