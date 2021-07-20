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O ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı!

O ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilerine göre Şırnak'ın Cizre'de 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 19:13
O ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı!

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.



İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü.

Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.


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