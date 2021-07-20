MSB'den açıklama! 39 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 5 gün içinde 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.