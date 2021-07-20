Bakan Koca'dan 2. doz uyarısı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Son günlerde vaka sayılarında az da olsa bir yükseliş gözlemlenirken, salgına karşı en büyük gücümüz olan aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor.







BAKAN KOCA'DAN 2 DOZ AŞI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile vatandaşlara 2 doz aşı uyarısını yineledi. Bakan Koca, "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun" dedi.