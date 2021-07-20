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AB'de demokrasi çatlağı!

AB'de demokrasi çatlağı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden Polonya ve Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirdi.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 19:28
AB'de demokrasi çatlağı!

AB Komisyonu'nun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporu açıklandı. Raporda, bazı AB ülkelerinde demokratik standartların erozyona uğradığı, özellikle Polonya ve Macaristan'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu, bütün bunların endişe verici olduğu belirtildi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, değerler ve şeffaflıktan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yargı bağımsızlığı söz konusu olduğunda bazı üye ülkelerde ciddi endişe sebepleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'in de Polonya'ya bir mektup göndererek yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik AB Adalet Divanı'nın aldığı son kararın Polonya hükümeti tarafından nasıl uygulandığına dair açıklama talep ettiği belirtildi.

AB Komisyonu, AB anlaşmalarından kaynaklanan "yetkilerini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceği" tehdidinde bulundu.

AB, İKİ ÜLKEYE FONLARI AKTARMAYABİLİR

Komisyon, Polonya'nın 16 Ağustos'a kadar mektuba yanıt vermesini ve Adalet Divanı'nın kararına uymasını bekliyor. Bunun olmaması durumunda AB Komisyonu'nun Polonya'ya mali yaptırım uygulama ihtimali bulunuyor.

AB Komisyonu'nun salgın nedeniyle çıkarılan yaklaşık 800 milyar avroluk ekonomik kurtarma fonundan Macaristan'a ayrılan 7,2 milyar avro ve Polonya'ya ayrılan 23,9 milyar avroyu bu ülkelere aktarmayabileceği ifade ediliyor.

İki ülke de kurtarma fonundan alacakları payları nasıl kullanacaklarına dair planları Komisyon'a sundu ancak bu planlar henüz Komisyon tarafından onaylanmadı.

AB'NİN ELEŞTİRİLERİ

AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanı'nın kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurguluyor.

Raporda, Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapıldı.

Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirildi. Macaristan'da medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edildi.

AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'da medyanın durumu konusunda raporda olumsuz görüşlere yer verildi. Slovenya'da gazetecilere yönelik tehditlerin arttığı belirtildi.

AB'nin en üst mahkemesi olan Adalet Divanı, geçen hafta verdiği kararda, Polonya'nın yargıçlara yönelik disiplin cezası uygulamasının AB yasalarıyla çeliştiği ve yargı bağımsızlığını tehlikeye attığını bildirmiş, Polonya hükümetinin bu sistemi değiştirmesi gerektiğini belirtmişti.

AB Komisyonu ayrıca Polonya ve Macaristan hakkında eşcinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.

AB, daha önce de Polonya ve Macaristan'ı demokratik standartların gerilediği gerekçesiyle eleştirmişti. Haziran sonunda yapılan son AB Liderler Zirvesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu ülkede çıkarılan ve eşcinselliğe teşvik eden içeriklere erişimi yasaklayan veya sınırlayan yasa nedeniyle bazı ülkelerin liderleri tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.


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