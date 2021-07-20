20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN BAYRAM UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" ifadelerini kullandı









