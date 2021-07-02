MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Başarılı operasyonlar sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı dahi bulamayan terör örgütü PKK/KCK mensupları, etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi' denildi.