MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz

Başarılı operasyonlar sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı dahi bulamayan terör örgütü PKK/KCK mensupları, etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor.



Son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi' denildi.





