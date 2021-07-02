CHP işi hizmet! Bir heykel daha yaptılar...

CHP'nin hizmetleri hala heykelden öteye gitmiyor. Heykel için harcanan bütçelerde sınır tanımayan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.



CHP'nin heykelleri Türkiye'de hemen hemen hergün kamuoyunun gündemini oluşturuyor.



Bu belediyelerden Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi, bugün heykel haberiyle gündem oldu.





CHP'DEN BİR HEYKEL DAHA



'YENİ KUŞAKLAR BU HEYKELDEN ETKİLENECEK'

CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin 2018'de hizmete açtığı Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ne, Hakka yürüyüşünün 750'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan Hacı Bektaş Veli heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi.Açılışta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Hacı Bektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Alevi kültür ve yöre dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri yer aldı.Heykelin açılış töreninde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu sanat eserinin, takip ettiğimiz barış ve kardeşlik felsefesinin, takip ettiğimiz hümanizmanın yeni kuşaklarımızı etkilemesine vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.