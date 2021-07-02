USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Siyaset
CHP'den HDP'ye tam koruma!

CHP'den HDP'ye tam koruma!

CHP ağzını her açtığında HDP ile olan ilişkisi gözler önüne seriliyor. CHP Parti meclisi yaptıkları toplantıda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" (GPS) adı altında 29 ilke belirledi. Belirlenen ilkeler adeta PKK ile işbirliği yapan belediye başkanlarını koruma altına alıyor.

Siyaset / 2 Temmuz 2021 Cuma 13:58
CHP'den HDP'ye tam koruma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem raporu görüşüldü. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu sunum yaptı. Kılıçdaroğlu’na rapora son şeklini verme yetkisi veren Parti Meclisi, GPS’nin 29 ilkesini belirledi.

TERÖRİSTLE İŞBİRLİĞİ DAHİ OLSA HAKLARI SAVUNULACAK 


CHP'nin kurduğu yeni sisteme göre, "teröristler ile işbirliği yaptığı ispatlanan belediye başkanlarının yerine atanan kayyum uygulamasına son verilecek ve seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınacak." denildi.

CHP’nin aldığı ilkelere göre;

Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacak, yerel yönetimlerin gelirleri arttırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacaktır.

Eğitim politikalarının tek hedefi “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” nesiller yetiştirmek olacak, üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, üniversitelerimizin idari, mali ve bilimsel özerkliği sağlanacak, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır.

Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecektir. Kamuya alımlarda sözlü sınavlar kaldırılacak, istisnai durumlarda ses ve görüntü kaydı zorunlu olacaktır.

Chp'den Hdp'ye KorumaChp Hdp IlişkisiGüçlendirilmiş Parlamenter SistemMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı