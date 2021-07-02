CHP'den HDP'ye tam koruma!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem raporu görüşüldü. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu sunum yaptı. Kılıçdaroğlu’na rapora son şeklini verme yetkisi veren Parti Meclisi, GPS’nin 29 ilkesini belirledi.



TERÖRİSTLE İŞBİRLİĞİ DAHİ OLSA HAKLARI SAVUNULACAK

CHP'nin kurduğu yeni sisteme göre, "teröristler ile işbirliği yaptığı ispatlanan belediye başkanlarının yerine atanan kayyum uygulamasına son verilecek ve seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi güvence altına alınacak." denildi.CHP’nin aldığı ilkelere göre;Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacak, yerel yönetimlerin gelirleri arttırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacaktır.Eğitim politikalarının tek hedefi “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” nesiller yetiştirmek olacak, üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, üniversitelerimizin idari, mali ve bilimsel özerkliği sağlanacak, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır.Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecektir. Kamuya alımlarda sözlü sınavlar kaldırılacak, istisnai durumlarda ses ve görüntü kaydı zorunlu olacaktır.