Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda hitap etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Bugün Sakarya'da hepsi birbirinden önemli projelerin açılışını gerçekleştirdik. Muhalefet temel atmama töreni ile milletin karşısına çıkarken, biz pek çok yatırımı Sakarya'nın hizmetine sunduk. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu eserlerin Sakarya'ya kazandırılmasında emeği geçen kurum ve kuruluşları kutluyorum.



'TEŞKİLAT VARSA ZAFER VARDIR'



Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa zafer vardır. Ben de şu anda karşımda ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil milletimize hizmet etmek için bulunuyoruz.



'HERKES ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE ARASINDAKİ FARKI GÖRÜYOR'



Bu iddialarımızı sadece lafta bırakmıyoruz. Bugün elini vicdanını koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakarya'sı ile 2021'in Sakarya'sı arasındaki farkı görüyor, takdir ediyor.



'HAZİRAN AYI İHRACATIMIZ YÜZDE 47 ARTIŞLA YÜKSELDİ'



Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla bir görüşüver.



'CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞTIK'



Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 6 aylık ihracatımız yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz artarken, küresel ölçekte sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. 2021 yılını dış ticarette bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz.



'ÜCRETSİZ AŞI YAPIYORUZ'



Türkiye bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz.



'BİZ HALKINDAN ALDIĞINI HALKINA İADE EDEN BİR İKTİDARIZ'



Aramızdaki fark bu. Almanya'da 100-150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin ne gerek var dediği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifi oldu.



'ONLAR KISI SİYASETİN PEŞİNDE GİTTİLER'



Olağanüstü dönemler ülkelerin gücünü, siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini koyan adeta mihenk taşlarıdır. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler. Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu?



'SURİYE'DE PYD'Lİ TERÖRİSTERE ARKA ÇIKTILAR'



Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'den, Kanal İstanbul'a, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelemizde yerli ve milli duruş sergilemediler. Türkiye kalkınmasın, ekonomi büyümesin, uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerin dozunu biraz daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına işlemiş ne kadar pislik varsa bizde de görmek istiyorlar.



'CHP'NİN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TEZGAHA ASLA GELMEYECEĞİZ'



2023'e giden süreçte CHP tıpki 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna güvenini sarsarak vesayetçilere uygun ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.



'MİLLETİMİZ İÇİN SER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Sanal gündemlerin sahte manşetlerin peşine takılmadan tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için eser üretmeye, hizmet üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Türkiye'yi eski günlerine döndürmeyeceğiz.



'BİZİM YOLUMUZ DEMOKRASİ, HUKUK, ADALET YOLUDUR'



Biz bu yola istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırmak için çıktık. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Son 29 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da sabırla, itidalle, sağduyu ile hareket edeceğiz. Tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet ve eser üretmeye devem edeceğiz.



'BEN SİZLERE GÜVENİYORUM'



Gençler dirayetli olursak, sağlam durursak, hakkın rızası için halka hizmet etmeyi sürdürürsek Allah'ın izniyle hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Ben bu konuda sizlere güveniyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Rabim yar ve yardımcınız olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.'