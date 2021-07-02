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ABD'den Türkiye'ye skandal suçlama!

ABD'den Türkiye'ye skandal suçlama!

ADB Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi skandal ifadelerle suçladı. Açıklanan 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda, Türkiye'nin Suriye'de çocuk asker yetiştiren muhalif bir grubu desteklediğine dair ifadeler kullanıldı.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 12:35
ABD'den Türkiye'ye skandal suçlama!

Raporda, Türkiye'nin çocuk asker yetiştiren ülkeler listesine eklendiği de belirtildi. Türkiye muhalif gruba operasyonel, ekipman ve mali destek sağlamakla suçlandı.

Raporda ayrıca uluslararası bir kuruluşun 2020'de, Suriye ihtilafında 820 çocuğun kullanıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 'Özellikle Türkiye ile ilgili olarak, ilk kez bir NATO Üyesi çocuk askerleri önleme kanunu listesinde yer alıyor. Saygın bir bölge lideri ve NATO Üyesi olarak Türkiye, Suriye ve Libya'da çocuk askerlerin alınması ve kullanılması konusunu ele alma fırsatına sahip' ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi suçlayan bu rapor, ABD'nin Suriye'de desteklediği YPG/PKK terör örgütüyle ilgili Birleşmiş Milletler raporunu hatırlattı. Terör örgütü daha önce Birleşmiş Milletler tarafından çocuk asker kullanmakla eleştirilmişti. 400'den fazla çocuğun savaşması için eğitildiği belgelenmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise her fırsatta YPG/PKK'ya verdiği desteği yinelemiş, örgüte silah yardımı dahil pek çok konuda destek vermeye devam etmişti.

Rapora göre Türkiye'nin insan kaçakçılığı çalışmalarında gelişim kaydettiği de yer alıyor.

Dış politika analisti Ali Çınar konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD Dışişleri Türkiye aleyhindeki bu tür açıklamaları geçen yıl da yapmıştı. Türkiye de bu suçlamalara gereken cevapları verdi. Ancak bu yıl ilk defa raporda Türkiye'yi ve NATO üyesi bir ülkeyi bu şekilde suçlayıcı açıklamalar yaparak Türkiye'yi zor bir duruma soktu. Raporda Türkiye'nin mülteciler ve insan kaçakçılığıyla ilgili konularda aciz kaldığı yönünde daha kötü ifadeler de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü bu açıklamanın siyasi olmadığını ve raporlardaki somut verilere dayandığını söylese de ben bunun açıkça siyasi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Raporda maddi kanıtlar açıklanmıyor ve sadece Türkiye'yi suçlayıcı ifadelere yer veriliyor.

Amerika Birleşik DevletleriAli Çınarİnsan KaçakçılığıSuriye'de Çocuk AskerAbd'den Türkiye'ye

 
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