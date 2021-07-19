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Minik Ecrin'den kötü haber!

Minik Ecrin'den kötü haber!

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:38
Minik Ecrin'den kötü haber!

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında, bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

DEREDE ARAMA YAPILDI

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.

Bölgede dün geç saatlerde ara verilen aramalara bu sabah erken saatte yeniden başlandı. Deniz polisi, küçük Ecrin'in kaybolduğu düşünülen derede yeniden arama yaptı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Yaklaşık 2 kilometrelik alanın tarandığı derede herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekipler, derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda da aramalar yapıldı. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. Ecrin Keskin'in kişisel eşyaları ve kıyafetleri, polis ve jandarmaya ait 3 hassas burunlu dedektör köpeğe koklatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Keskin'i çevrede arayan köpeklerler de ize rastlanılmadı.

Akşam saatlerinde Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Burada saat 22.00 sıralarında talihsiz Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler Ecrin Keskin'in cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı.


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