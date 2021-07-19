İmamoğlu yine tatilde! Geceliği 22 bin lira!

Daha önceki Bodrum tatilleri gündem olan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile tatile çıktı. İkili, Bodrum’un en lüks otellerinden olan Amanruya’da keyif yaptı. Şezlongta ısınma hareketleri yapan Ekrem İmamoğlu, eşi tarafından kremledikten sonra denize girdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Bodrum tatili ile gündem olmuştu.
İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında Bodrum'da olan İmamoğlu, İstanbul'a gelip tekrar Bodrum tatiline kaldığı yerden devam edince tepki çekmişti.
İmamoğlu, bu kez bayram tatili için eşi Dilek İmamoğlu ile Bodrum'daydı. İkili, gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan Demirciköy'deki Amanruya isimli oteldeydi.
Sahildeki locaya geçen İmamoğlu, gölgede oturmayı tercih etti. Daha sonra eşinin koruyucu krem sürdüğü Ekrem İmamoğlu, denize girerek serinledi.