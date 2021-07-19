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DEVA Partisi'nde istifa depremi! Dağılma başladı...

DEVA Partisi'nde istifa depremi! Dağılma başladı...

AK Parti'ye muhalefet olmak için Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partiden istifa ettiğini duyurdu.

Siyaset / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30
DEVA Partisi'nde istifa depremi! Dağılma başladı...

Ali Babacan'ın AK Parti'de bölünme yaratma amacıyla kurduğu DEVA Partisi'nde sallanmalar meydana gelmeye başladı bile. DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.



Babaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Ali BabacanDeva Partisi'nde IstifaAli Rıza Babaoğlan


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