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CHP'li uyanık kaymakamı bile kandırmış...

CHP'li uyanık kaymakamı bile kandırmış...

Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a ve AK Partililere hakaret eden 'Gölge Başkan' lakaplı Çağdaş Kaya, görevi CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı iken kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtmıştı. Kaya'nın aynı zamanda Buca Kaymakamını da kandırdığı anlaşıldı.

Siyaset / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
CHP'li uyanık kaymakamı bile kandırmış...

CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı iken kendisini Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan 'Gölge Başkan' lakaplı Çağdaş Kaya sosyal medya hesabı üzerinden sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmaz üzere AK Partililere ve sanatçılara hakaretlerde bulunuyordu. Kaya'nın bir skandalı daha patlak verdi.


CHP'li Buca Belediyesi çalışanları tarafından ‘Gölge Başkan' olarak anılan ve belediyede kendisine makam odası, makam aracı, makam sekreteri tahsis edilen CHP'li Kaya'nın, “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” sıfatıyla Buca Kaymakamına resmi ziyaret gerçekleştirerek büyük bir sahtekârlık örneği sergilediği ortaya çıktı.


KAYMAKAMLIĞI DA KANDIRMIŞ 


CHP'li Buca Belediyesi'nde çalışanlar tarafından ‘Gölge Başkan' olarak adlandırılan Çağdaş Kaya'nın ortaya koyduğu usulsüzlüklere kimse dur demiyor. Buca Belediyesi'nde kendisine makam aracı, makam odası ve makam sekreteri tahsis edilen ve kendisini “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtıp ilçede gerçekleşen etkinliklere belediyeyi temsilen katılan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya'nın Buca Kaymakamını da kandırdığı belirlendi. 5 Temmuz tarihinde Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında ziyaret eden CHP'li Kaya'nın, kendisini “Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü” olarak tanıttığı belirlendi. Skandal, Buca Kaymakamlığının resmi web sayfasından söz konusu ziyaretin görsellerini yayınlamasıyla ortaya çıktı. CHP'li Kaya'nın, Buca'da devletin en yetkili ismi konumundaki kaymakamı, sahte bir makamla ziyaret etmesi, siyasi aymazlık olarak yorumlandı.


Daha önce CHP'li Çağdaş Kaya'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Partililere ve sanatçılara ağır hakaretler ettiği belgelenmişti. Kaya, skandal paylaşımlarında Türk Polisine dil uzatmaktan da geri durmamıştı. 

BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR


Öte yandan, İzmir merkezli bazı haber siteleri hâlihazırda o makamı gayrı resmi şekilde işgal eden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya'nın istisnai memur kadrosuna alınarak Özel Kalem Müdürlüğü'ne açıktan atanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptığını duyurmuştu. Kaya'nın peş peşe patlak veren skandallarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu başvuruya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

ÇAĞDAŞ KAYA KİMDİR?

Çağdaş Kaya, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. 






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