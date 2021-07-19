CHP'li Başkanlar birbirine girdi!

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında gerilim yükseldi. Akın, "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam" diyerek Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde Manisa'ya giderek Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Gediz Nehrine karıştığını iddia etmişti. CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Soyer'in iddialarına 'Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam' diyerek tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı turu tamamladı. Soyer'in tur kapsamında yaptığı değerlendirmede, Turgutlu OSB'nin atıklarını Gediz Nehrine karıştırdığına yönelik açıklamalarına CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer sert tepki gösterdi.
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım aşamasında bulunan günlük 15 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi projesi son aşamaya gelindiğini aktaran Turgutlu OSB Başkanı Hami Özer, 'Ayrıca Turgutlu OSB yönetimi; ihaleyi alan yüklenici firmanın yanı sıra, henüz proje aşamasındayken her safhanın denetlenmesi, tesis faaliyete geçtiğinde ise uygulanacak tüm prosesin verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğini en aza indirmek hedefiyle doğrultusunda, 12 Temmuz 2021 tarihinde bir özel proje denetleme firması ile kapsamlı bir protokol imzalanmıştır. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle süreç takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Gediz bizim içinde önemli, bizim de hassas noktamızdır” dedi.